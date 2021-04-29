Trabzonspor'da Yusuf Sarı ipten aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Yusuf Sarı, 83'te oyuna girdi, 88'de ise golün asistini yaptı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 1 puanı karşılaşmanın son bölümünde kurtardı. Mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sürerken Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, dakikalar 83'ü gösterirken Yusuf Sarı kozunu oynadı. 22 yaşındaki futbolcu hareketli oyun tarzıyla maçın gidişatını değiştirdi. 88. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golde asisti yapan isimdi. Sağ kanattan hızlı şekilde geldi, içeriye mükemmel kesti, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Ganalı futbolcu da ağları havalandırdı. Yusuf, Başakşehir'e gol attıktan sonra 10 maçtır sessizdi. Asistiyle tabelaya etki etti.
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