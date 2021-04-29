Trabzonspor'da Yusuf Sarı ipten aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Adis Jahovic ve Ekuban'ın karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavili ekibin dış sahada yenilmezlik serisi de 16 maça çıktı.