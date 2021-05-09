09 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban'dan kritik asist!

Ekuban'dan kritik asist!
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'un 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yıldız futbolcu Ekuban, Nwakaeme'nin golünün asistine imza attı. ( haberleri)

Trabzonsporlu Nwakaeme, suskunluğunu sona erdirdi. 9 golle 'un bu sezon en skorer ismi olan futbolcu Ekuban ise yıldız isme asist yaptı. Nwakaeme'nin 13'te kaydettiği golün pasını veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu önemli katkılarına devam etmiş oldu. Ekuban maç sonrası, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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