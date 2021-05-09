09 Mayıs 2021, Pazar
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Trabzonspor'da Ekuban'dan kritik asist!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yıldız futbolcu Ekuban, Nwakaeme'nin golünün asistine imza attı. (TS spor haberleri)
Trabzonsporlu Nwakaeme, suskunluğunu sona erdirdi. 9 golle Trabzonspor'un bu sezon en skorer ismi olan Ganalı futbolcu Ekuban ise yıldız isme asist yaptı. Nwakaeme'nin 13'te kaydettiği golün pasını veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu önemli katkılarına devam etmiş oldu. Ekuban maç sonrası, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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