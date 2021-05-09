Son dakika haberi: Usta yazardan Trabzonspor - Antalyaspor maçı sonrası olay yorum! "Amatör takım gibiydi"
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta müsabakasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'den geldi. Usta yazar da maçla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Her iki takım da ilk yarıda adeta birer formalite maçı oynar gibi mücade etti ne yazık ki. Antalyaspor için ayrıca parantez açmak istiyorum. İlk devrede sanki gol yememek için 11 kişi ile savunma yapan amatör takım gibiydi. Bu mantalitede oynadılar.
Türk futbolu bu denli basitleşmemeliydi. Bunca yabancı futbolcu var, bu kadar katmerli ücretler ödeniyor ama gelin görün ki ne seyredene bir zevk veriyor ne de futbolumuza bir kalite katıyor.
Bu Antalyaspor ki Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalini oynayacak. Bu nasıl bir futboldur, gelin siz karar verin. İkinci yarıda güya konuk takım bir miktar daha çabaladı. Bu arada bir gol bulunca da sanki beraberlik aramak adına biraz kıpırdanmaya başladı.
Ancak gerçeği söylemek gerekir ise Trabzonspor'dan puan kopartacak bir oyun ve aksiyon ortaya koymaktan uzak gözüktü. Bunun sebebi belki de rakibinin bir şey yapamayacağını anlayan Trabzonspor'un rehavete kapılmasıdır.
Antalyaspor'un kıpırdanış görüntüsü sanırım bundan ileri gelmiştir. Dijaniny bu maçta rakip savunma derinlik ve dengesini bozdu. Atılan iki golde onun katkısı bu nedenle büyüktü. Çok büyük umutlarla alınan Bekasetas zannederim verilen görevin yanlışlığına binaen etkili olamamaktadır.
Bu futbolcuların gereksiz eleştirilerden korunmasını kastediyorum. Nwakaeme attığı gole rağmen bir an evvel liglerin bitmesini bekler gibi bir görüntü sergiliyor. Ekuban'a gelince... Sanki bu takımdan ayrılmayı kafasına koymuş gibi gözüküyor.
Tabii bunların bu denli boş vermiş olarak sahada gözükmelerinin asıl nedeni yönetimin ikide bir transfer haberleri vermesidir. Bu gibi işlerin elbette gizliliği olmalı. Bunu hatırlatmak isteriz.
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