Bu Antalyaspor ki Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalini oynayacak. Bu nasıl bir futboldur, gelin siz karar verin. İkinci yarıda güya konuk takım bir miktar daha çabaladı. Bu arada bir gol bulunca da sanki beraberlik aramak adına biraz kıpırdanmaya başladı.