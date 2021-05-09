09 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme 14 hafta sonra gol attı!

Fırtına'da Nwakaeme 14 hafta sonra gol attı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Nwakaeme 14 hafta aranın ardından golle tanıştı. ( haberleri)

En son ligin 24. haftasında 8 Şubat'ta deplasmanından 2-0'lık galip gelinen maçta gol atan Nwakaeme, 14 haftalık suskunluğunu bitirdi. Dün 13. dakikada sahne alan 32 yaşındaki sol kanat bu sezon 7 gole ulaştı. Ligde -19 sezonunda 10, -20'de 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, 'a önemli katkılar sundu. Nwakaeme'nin gol attığı 6 maçta , 5 galibiyet aldı. Nwakaeme, Trabzonspor ile toplam 107 maça çıktı 32 gol attı. (Fotomaç)
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