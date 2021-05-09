09 Mayıs 2021, Pazar
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Trabzonspor'da Nwakaeme 14 hafta sonra gol attı!
Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Nwakaeme 14 hafta aranın ardından golle tanıştı. (TS spor haberleri)
En son ligin 24. haftasında 8 Şubat'ta Malatya deplasmanından 2-0'lık galip gelinen maçta gol atan Nwakaeme, 14 haftalık suskunluğunu bitirdi. Dün 13. dakikada sahne alan 32 yaşındaki sol kanat bu sezon 7 gole ulaştı. Ligde 2018-19 sezonunda 10, 2019-20'de 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'a önemli katkılar sundu. Nwakaeme'nin gol attığı 6 maçta Fırtına, 5 galibiyet aldı. Nwakaeme, Trabzonspor ile toplam 107 maça çıktı 32 gol attı. (Fotomaç)
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