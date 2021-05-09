09 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Abdullah Avcı ile geçilmiyor!

Trabzonspor Abdullah Avcı ile geçilmiyor!
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Spor Toto 'de 40 haftanın ardından ligde 4. sırada bulunan , ile birlikte başarılı bir tablo ortaya koydu. Bordo mavililer, Avcı yönetiminde 30 karşılaşmada sadece 3 kez yenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 40. haftasında sahasında 'u 2-1 yenen , teknik direktör yönetiminde kolay kolay yenilgi almadı.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından çalıştırıcı ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.

ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

4. SIRAYI GARANTİLEDİ

Trabzonspor, galibiyetiyle ligde 4. sırayı garantiledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiğinde 17. sırada devraldığı bordo-mavili takımı 4. sıraya taşıdı.

30 maçta 61 puan toplayan bordo-mavililer, 38 maç sonunda 67 puanla ligde 4. sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi.

Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

SON 10 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında 'a 2-0, 'ye 1-0, 'a da 3-1'lik sonuçla yenildi.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

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