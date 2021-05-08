Karadeniz devi, sol kanat için de Denizlispor'un Şilili yıldızı Angelo Sagal ile ilgileniyor. Bu sezon Denizlispor forması ile dikkatleri üzerine çeken Sagal konusunda girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sagal transferinin gerçekleşmesi halinde Nwakaeme ile tatlı bir rekabetin de yaşanması planlanıyor.

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