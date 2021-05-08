Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Edin Visca konusunda transferde son aşamaya gelindi. Bordo-mavililer Bosnalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. (TS spor haberleri)
Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, transferde şaha kalktı. Hücum hattını güçlendirme adına kolları sıvayan Trabzonspor, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı bekliyor.
Fotomaç'ın haberine göre Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosnalı oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Başakşehir'den de ayrılık konusunda söz alan 1.72 boyundaki futbolcu için geri sayım sürüyor.
SAGAL'DA SOL KANATA!
Visca'nın alternatifleri de hazır. Bordo-mavililer, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Göztepe'den Halil Akbunar'ı da gündeminde tutuyor. Visca transferinde pürüz çıkması halinde Efecan ismi öne çıkacak.
Karadeniz devi, sol kanat için de Denizlispor'un Şilili yıldızı Angelo Sagal ile ilgileniyor. Bu sezon Denizlispor forması ile dikkatleri üzerine çeken Sagal konusunda girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sagal transferinin gerçekleşmesi halinde Nwakaeme ile tatlı bir rekabetin de yaşanması planlanıyor.
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