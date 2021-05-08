08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Edin Visca konusunda transferde son aşamaya gelindi. Bordo-mavililer Bosnalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan , transferde şaha kalktı. Hücum hattını güçlendirme adına kolları sıvayan Trabzonspor, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin 'yı bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı

Fotomaç'ın haberine göre Teknik direktör , eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosnalı oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Başakşehir'den de ayrılık konusunda söz alan 1.72 boyundaki futbolcu için geri sayım sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı

SAGAL'DA SOL KANATA!
'nın alternatifleri de hazır. Bordo-mavililer, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Göztepe'den Halil Akbunar'ı da gündeminde tutuyor. Visca transferinde pürüz çıkması halinde Efecan ismi öne çıkacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Visca transferini bitiriyor! Prensip anlaşması sağlandı

Karadeniz devi, sol kanat için de Denizlispor'un Şilili yıldızı Angelo Sagal ile ilgileniyor. Bu sezon Denizlispor forması ile dikkatleri üzerine çeken Sagal konusunda girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sagal transferinin gerçekleşmesi halinde Nwakaeme ile tatlı bir rekabetin de yaşanması planlanıyor.

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