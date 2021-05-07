07 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret

Uğurcan'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

'un milli kalecisi , 'u ilçesinde yaşayan ve '' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı 'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, kendi aracıyla tesislerden hareket eden ve ilçeye bağlı Adacık Mahallesi'ne giden 'ın, ziyaret öncesinde bir fırına uğrayarak pide aldığı, güzergahta bulunanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Uğurcan'ın ziyareti nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen , "Uğurcan bana bir kere geleceğim dediyse, söz verdiyse gelir dedim." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında 'ı çok sayıda takımın istediğine de değinen Kırcı, "Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir sene daha kalırsan iyi olur, daha fazla para kazanırsın. Hem sen hem de kulübü kazandırırsın." diye konuştu.

Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.


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