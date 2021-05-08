08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Antalyaspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında 'un 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Nasıl oyuncu profilleri olmasını iyi biliyorum. Bu sene erken davranıyoruz transferde. Ekonomik şartlar ve tercihler var. İyi gidiyor. Ligin fotoğrafını iyi biliyorum. Oyuncu tercihlerini ve şampiyonluğa oynarken kalitenin artmasını bekliyorum. Trabzonspor’a en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi. (TS spor haberleri)

'in 40. haftasında 'un 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;

"Trabzonspor her maçı kazanmak ister ve sahaya onun çıkar. Değişik formasyonda oynuyor demiştim rakibimiz. Sezonun ilk yarısının en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Atamadığımız veya attıramadığımız pozisyonlarımız var. Oyuncuların ciddiyeti son derece memnun etti. 2-0 Abdulkadir Ömür adına sevindirici. Futbol böyle. Rakibin golden sonra kontrolsüz gelmesi. Pozisyon vermedik ama her an gol yiyecek gibi hissettirdiler bize. Oyuncular oyunun içinde kaldılar. Bugün itibariyle 4. olmamız garantilendi. Maç kazanmak isteyeceğiz. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak ve onun planlamasını yapıyoruz. Ligi yenilgisiz kapatmak istiyoruz. Nasıl oyuncu profilleri olmasını iyi biliyorum. Bu sene erken davranıyoruz transferde. Ekonomik şartlar ve tercihler var. İyi gidiyor. Ligin fotoğrafını iyi biliyorum. Oyuncu tercihlerini ve şampiyonluğa oynarken kalitenin artmasını bekliyorum. Trabzonspor'a en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.
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