08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Premier Lig'in yıldızı için karşı karşıyalar! Başakşehir ve Trabzonspor...

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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Geçtiğimiz sezona damga vuran iki takım olan Medipol ve , bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. İki takım da gelecek sezona damga vurmak istiyor. Transfer çalışmalarına başlayan Başakşehir ve Trabzonspor, 'in yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in son şampiyonu Medipol , önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

basınından 'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler İngiltere ekibi 'da forma giyen defans oyuncusu ile ilgileniyor. Başakşehir'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi 'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, ve ekiplerinin de listesinde bulunuyor.

4 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Aston Villa'da 2017 yılından beri forma giyen Neil Taylor, bu sezon 3 Premier Lig ve 1 de kupa olmak üzere 4 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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