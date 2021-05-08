Son dakika spor haberi: Premier Lig'in yıldızı için karşı karşıyalar! Başakşehir ve Trabzonspor...

Geçtiğimiz sezona damga vuran iki takım olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. İki takım da gelecek sezona damga vurmak istiyor. Transfer çalışmalarına başlayan Başakşehir ve Trabzonspor, Premier Lig'in yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen defans oyuncusu Neil Taylor ile ilgileniyor. Başakşehir'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Suudi Arabitan ve Katar ekiplerinin de listesinde bulunuyor.

4 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Aston Villa'da 2017 yılından beri forma giyen Neil Taylor, bu sezon 3 Premier Lig ve 1 de kupa olmak üzere 4 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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