08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına evinde hata yapmadı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini ve kaydederken, konuk ekibin tek golü Amilton'dan geldi.

'in 40. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada , 66. dakikada ise kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Amilton'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 67 puna yükseldi. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek karşılaşmada 'a konuk olurken, BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Gökdeniz Bayrakdar kafayı vurdu. Uğurcan gole izin vermedi.

12' Nwakaeme ceza sahası dışından köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

15' Marlon'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan , ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

21' Podolski'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Amilton tam vuruşunu yapacakken savunma araya girdi. Seken top Gökdeniz'in önüne düştü. Gökdeniz yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. Gökdeniz'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

26' Organize gelişen Trabzonspor atağında 'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda Boffin topu çelmeyi başardı.

30' Bakasetas'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kafayı vurdu. Boffin topu güçlükle çelmeyi başardı.

38' Sağ kanattan Serkan'ın ortasında arka direkte bomboş durumda topla Djaniny buluştu. Ama kötü bir kontrol yapınca Boffin topun sahibi oldu.

44' Hızlı gelişen Trabzonspor atapında ceza sahasına sokulan Djaniny kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ama Boffin bu pozisyonda da kalesini gole kapattı.

48' Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan , kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.

56' Djaniny sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Çalımlarla önünü açıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleye paralel gitti.

65' Sağ kanattan Bünyamin'in ortasında arka direkte Amilton kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

74' Sidney Sam ceza sahası dışından şutunu çekti. Top direğin yanından dışarıya gitti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Djaniny'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Djaniny'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Avcı ve Kocaman karşı karşıya! İşte o yıldız... Avcı ve Kocaman karşı karşıya! İşte o yıldız...
Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca! Ünlü isimden Trabzonsporlu yıldıza kanca!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör