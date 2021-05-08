Trabzonspor 2-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür kaydederken, konuk ekibin tek golü Amilton'dan geldi.
Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 66. dakikada ise Abdülkadir Ömür kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 66. dakikada Amilton'dan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 67 puna yükseldi. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.
Bordo-mavililer gelecek karşılaşmada Konyaspor'a konuk olurken, Akdeniz ekibi BAY geçecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
11' Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Gökdeniz Bayrakdar kafayı vurdu. Uğurcan gole izin vermedi.
12' Nwakaeme ceza sahası dışından köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.
15' Marlon'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Djaniny, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama yan hakemin ofsayt bayrağı havada.
21' Podolski'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Amilton tam vuruşunu yapacakken savunma araya girdi. Seken top Gökdeniz'in önüne düştü. Gökdeniz yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. Gökdeniz'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.
26' Organize gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda Boffin topu çelmeyi başardı.
30' Bakasetas'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Ekuban kafayı vurdu. Boffin topu güçlükle çelmeyi başardı.
38' Sağ kanattan Serkan'ın ortasında arka direkte bomboş durumda topla Djaniny buluştu. Ama kötü bir kontrol yapınca Boffin topun sahibi oldu.
44' Hızlı gelişen Trabzonspor atapında ceza sahasına sokulan Djaniny kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ama Boffin bu pozisyonda da kalesini gole kapattı.
48' Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Abdülkadir Ömür, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.
56' Djaniny sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Çalımlarla önünü açıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleye paralel gitti.
65' Sağ kanattan Bünyamin'in ortasında arka direkte Amilton kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
74' Sidney Sam ceza sahası dışından şutunu çekti. Top direğin yanından dışarıya gitti.
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