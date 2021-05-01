01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Berat Özdemir 3 maç ceza alabilir!

Berat 3 maç ceza alabilir!
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Göztepe maçında direkt kırmızı kart gören Trabzonsporlu Berat Özdemir, maske takmadığı gerekçesiyle gözlemci ile diyaloga girmişti. 22 yaşındaki oyuncu bu yüzden toplamda 3 maç ceza alabilir. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Göztepe maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alması beklenen Berat, maske takmadığı gerekçesiyle gözlemci ile diyaloğa girmiş ve bu nedenle de PFDK'ya sevk edilmişti. Toplamda 3 maç ceza alması gündemde olan 22 yaşındaki orta sahanın savunmasının kulüp tarafından hazırlandığı ve muhtemel cezanın en asgari düzeye çekilmeye çalışılacağı ifade edildi.

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