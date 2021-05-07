Trabzonspor'da karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili takım, iç transferde Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin menajerine de mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon sonu yaklaştıkça bazı oyuncularına teklifler gelmeye başlayan Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısı yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Bu arada Karadeniz devinin kurmayları, Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir yıl uzatacak.

İSTİKRAR ABİDESİ EDGAR

Sezon başı alınan futbolcular içinde en fazla süre alan isim Edgar Ie oldu. Geçen dönemi Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık geçiren 27 yaşındaki stoper, bordomavili takıma çok güçlü döndü. Savunmada yeni partneri Vitor Hugo ile süper bir uyum yakalayan Edgar, ligin adeta tozunu attı. Portekizli futbolcu, 35 maçta 2 bin 966 dakika süre alırken başarılı performansını 2 golle süsledi. Edgar'ı 33 maçta 2 bin 956 dakika ile sol bek Marlon takip etti. Brezilyalı sol bek forma giydiği tüm maçlarda 11 de görev aldı.

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