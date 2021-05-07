07 Mayıs 2021, Cuma
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Djaniny'nin bir erkek çocuğu dünyaya geldi
Son dakika spor haberleri:Trabzonspor'un yıldız ismi Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun bir erkek çocuğu dünyaya geldi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da forma giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun erkek çocuğu oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Djaniny Semedo ve Marlini Sandy çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya gelen ve Noah Djaniny ismini verdikleri üçüncü çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz."
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