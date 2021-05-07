07 Mayıs 2021, Cuma

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Djaniny'nin bir erkek çocuğu dünyaya geldi

Djaniny'nin mutlu günü!
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri:'un yıldız ismi 'nun bir erkek çocuğu dünyaya geldi. ( haberleri)

'da forma giyen 'nun erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz ve çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. 'in şehrinde dünyaya gelen ve ismini verdikleri üçüncü çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz."

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