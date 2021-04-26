26 Nisan 2021, Pazartesi
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LEWIS BAKER
Maliyet olarak bizi zorlamayacaksa takımda kalmasını isterim. Çok çalışkan ve uyumlu. Duran topları çok iyi kullanıyor. Pas kalitesi yüksek, taktiği çabuk kavrıyor. Futbol aklı yüksek.
MAJID HOSSEINI
Motivasyonu ve çalışma azmi çok iyi. Kendini sürekli hazır tutuyor. Ne zaman oynatsak verim alıyoruz. Farklı mevkilerde oynaması da büyük avantaj. Takım derinliği için kalması önemli.
DJANİNY SEMEDO
Rakip savunmaların kafasını karıştıran bir hücum tarzı var. Çok verimli. Kalitesini fazlasıyla ispat etti. Bu sezon da bizimle devam etmeli. Ardından gelecek teklifler gündeme alınabilir.
K.AHMET ÇÖREKÇİ
Birçokfarklı mevkide oynayabiliyor. Sezon içinde nerede açık varsa orayı kapatmaya çalıştı. Forma giydiğinde karşılığında ne almak istiyorsak bize onu veriyor. Mutlaka kalmalı.
Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimine raporunu sundu! "Bu dörtlü kalsın"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavilerde tecrübeli teknik adam yönetime takımda kalmasını istediği 4 futbolcunun ismini söyledi. (TS spor haberleri)
Karadeniz ekibi Trabzonspor'u dipten alıp zirveye oynatan Abdullah Avcı yaptığı maç sonu konuşmalarında kadro kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Usta çalıştırıcı bunun için hem iç hem de dış transferde nokta atışı hamleler yapmak zorunda. Kulübün ekonomik şartlarını zorlamadan alternatifli, potansiyelli, güçlü, inatçı ve mücadeleci bir kadro kurmak isteyen Avcı, raporunu yönetime verdi. Başarılı çalıştırıcının iç transferde takımda kalmasını istediği 4 isim de ortaya çıktı: Lewis Baker, Djaniny Semedo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Majid Hosseini. Abdullah Avcı yönetime sunduğu raporda isim isim kalmasını istediği futbolcuları yazarken gerekçelerini de sıraladı. (Fotomaç)
LEWIS BAKER
Maliyet olarak bizi zorlamayacaksa takımda kalmasını isterim. Çok çalışkan ve uyumlu. Duran topları çok iyi kullanıyor. Pas kalitesi yüksek, taktiği çabuk kavrıyor. Futbol aklı yüksek.
MAJID HOSSEINI
Motivasyonu ve çalışma azmi çok iyi. Kendini sürekli hazır tutuyor. Ne zaman oynatsak verim alıyoruz. Farklı mevkilerde oynaması da büyük avantaj. Takım derinliği için kalması önemli.
DJANİNY SEMEDO
Rakip savunmaların kafasını karıştıran bir hücum tarzı var. Çok verimli. Kalitesini fazlasıyla ispat etti. Bu sezon da bizimle devam etmeli. Ardından gelecek teklifler gündeme alınabilir.
K.AHMET ÇÖREKÇİ
Birçokfarklı mevkide oynayabiliyor. Sezon içinde nerede açık varsa orayı kapatmaya çalıştı. Forma giydiğinde karşılığında ne almak istiyorsak bize onu veriyor. Mutlaka kalmalı.
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