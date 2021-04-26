26 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimine raporunu sundu! "Bu dörtlü kalsın"

Avcı yönetime raporunu sundu! Bu dörtlü kalsın
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Teknik Direktörü gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavilerde tecrübeli teknik adam yönetime takımda kalmasını istediği 4 futbolcunun ismini söyledi. ( haberleri)

ekibi 'u dipten alıp zirveye oynatan yaptığı maç sonu konuşmalarında kadro kalitesini artırmaları gerektiğini vurgulamıştı. Usta çalıştırıcı bunun için hem iç hem de dış transferde nokta atışı hamleler yapmak zorunda. Kulübün ekonomik şartlarını zorlamadan alternatifli, potansiyelli, güçlü, inatçı ve mücadeleci bir kadro kurmak isteyen Avcı, raporunu yönetime verdi. Başarılı çalıştırıcının iç transferde takımda kalmasını istediği 4 isim de ortaya çıktı: , Djaniny Semedo, ve . Abdullah Avcı yönetime sunduğu raporda isim isim kalmasını istediği futbolcuları yazarken gerekçelerini de sıraladı. (Fotomaç)

LEWIS BAKER
Maliyet olarak bizi zorlamayacaksa takımda kalmasını isterim. Çok çalışkan ve uyumlu. topları çok iyi kullanıyor. Pas kalitesi yüksek, taktiği çabuk kavrıyor. Futbol aklı yüksek.

MAJID HOSSEINI

Motivasyonu ve çalışma azmi çok iyi. Kendini sürekli hazır tutuyor. Ne zaman oynatsak verim alıyoruz. Farklı mevkilerde oynaması da büyük avantaj. Takım derinliği için kalması önemli.

DJANİNY SEMEDO
Rakip savunmaların kafasını karıştıran bir hücum tarzı var. Çok verimli. Kalitesini fazlasıyla ispat etti. Bu sezon da bizimle devam etmeli. Ardından gelecek teklifler gündeme alınabilir.

K.AHMET ÇÖREKÇİ
Birçokfarklı mevkide oynayabiliyor. Sezon içinde nerede açık varsa orayı kapatmaya çalıştı. Forma giydiğinde karşılığında ne almak istiyorsak bize onu veriyor. Mutlaka kalmalı.
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