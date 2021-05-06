Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve A Milli Takım'a seçilen 1.67 boyundaki oyuncu için Trabzonspor daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı. (Fotomaç)

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