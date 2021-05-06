06 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gelecek sezon planlamaları ara vermeden sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon Göztepe formasıyla oldukça iyi bir performans sergileyen Halil Akbunar için 2 futbolcusunu gözden çıkardı. İşte Bordo-mavililerin İzmir ekibine yapmayı düşündüğü teklifin detayları...(TS spor haberleri)
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor, Göztepeli Halil Akbunar'ı da istiyor.
Bordo-mavililer, devre arasında sarı-kırmızılılara kiraladığı Diabate'nin bonservisinin yanı sıra kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı da Göz Göz'e vermeyi düşünüyor.
Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve A Milli Takım'a seçilen 1.67 boyundaki oyuncu için Trabzonspor daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı. (Fotomaç)
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