06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gelecek sezon planlamaları ara vermeden sürüyor. Bordo-mavililer bu sezon Göztepe formasıyla oldukça iyi bir performans sergileyen Halil Akbunar için 2 futbolcusunu gözden çıkardı. İşte Bordo-mavililerin İzmir ekibine yapmayı düşündüğü teklifin detayları...(TS spor haberleri)

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

dönemi için kolları sıvayan Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan , Göztepeli 'ı da istiyor.

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...

, bu sezon 22 gole direkt katkı sağlayan 27 yaşındaki sağ kanat için ekibinin kapısını güçlü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...

Bordo-mavililer, devre arasında sarı-kırmızılılara kiraladığı 'nin bonservisinin yanı sıra kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı da Göz Göz'e vermeyi düşünüyor.

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası! 2 futbolcu takasta kullanılacak...

Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve 'a seçilen 1.67 boyundaki oyuncu için daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı. (Fotomaç)

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