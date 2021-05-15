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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

VAR hakemleri belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında kritik karşılaşmalar oynanacak. Düğümün çözüleceği -, -, - ve - maçlarının Video Asistan Hakem'leri (VAR) belli oldu. ( haberi)

'de son haftaya girilirken, hem şampiyonluğu hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. (TFF) resmi internet sitesi üzerinden bu karşılaşmalarda görev alacak Video Asistan Hakem'leri açıkladı.

İşte 4 büyüklerin maçlarında görev alacak VAR hakemleri:

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