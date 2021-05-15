15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kritik karşılaşmalar oynanacak. Düğümün çözüleceği Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarının Video Asistan Hakem'leri (VAR) belli oldu. (BJK GS FB TS spor haberi)
Süper Lig'de son haftaya girilirken, hem şampiyonluğu hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden bu karşılaşmalarda görev alacak Video Asistan Hakem'leri açıkladı.
İşte 4 büyüklerin maçlarında görev alacak VAR hakemleri:
Galatasaray - Yeni Malatyaspor | Mete Kalkavan
Göztepe - Beşiktaş | Yaşar Kemal Uğurlu
Kayserispor - Fenerbahçe | Alper Ulusoy
Trabzonspor - Gençlerbirliği | Özgür Yankaya
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