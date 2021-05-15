Süper Lig'de son haftaya girilirken, hem şampiyonluğu hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden bu karşılaşmalarda görev alacak Video Asistan Hakem'leri açıkladı.

İşte 4 büyüklerin maçlarında görev alacak VAR hakemleri:

Galatasaray - Yeni Malatyaspor | Mete Kalkavan

Göztepe - Beşiktaş | Yaşar Kemal Uğurlu

Kayserispor - Fenerbahçe | Alper Ulusoy

Trabzonspor - Gençlerbirliği | Özgür Yankaya

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