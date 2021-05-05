05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Bu sezon Fransa'nın takımındaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken , yolunda. Milli futbolcumuz için 'ın çok istekli olduğu ve 50 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği belirtildi. Yusuf'un olası transferi sonrası, kardan yüzde 20 pay alma hakkına sahip da bekleyişe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

2019'un yaz döneminde 'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'e satan , yıldız isimden para kazanmaya devam edecek... Uzun uğraş sonucunda Milli futbolcunun sözleşmesine 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' maddesi koyduran Bordo-Mavili yönetim, bu sayede önemli bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. Uzun süredir adı ile anılan Yusuf'un esas talibi 'dan: AC .

17.5'A SATMIŞLARDI

'in haberine göre, 'nu kadrosunda bulunduran Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çok istekli olduğu hatta Lille ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam ise tam 50 milyon Euro... Eğer Yusuf bu bonservis bedeliyle devine giderse, Trabzonspor aradaki kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sini alacak. Bu da 6.5 milyon Euro'ya denk geliyor.

TAMAMI TRANSFERE...

Sadece değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transferini dört gözle beklerken; Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan , şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirecek.

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