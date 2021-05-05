05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak muhteşem bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu Alman ekiplerinin de radarına girdi. Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin ve Stuttgart Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.
Türkiye'den de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un listesinde yer alan yıldız Halil Akbunar için yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
GÖZ-GÖZ'DE 9. SEZONU
İki Alman ekibinin scoutları aracılığıyla Halil'i izlettiği ve sağ kanatta forma giyen oyuncu ile ilgili raporların olumlu olduğu öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre yaz transfer döneminde Hertha Berlin, Stuttgart, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında Halil için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Göztepe yönetiminin de kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Halil'i yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarabileceği de iddia edildi. Göztepe altyapısından yetişen Halil, Göztepe'de 9. sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor.
MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ SEÇİLDİ
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar bu sezon milli takıma kadar yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız ismi 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynanan maçta sonradan oyuna alarak ilk kez forma verdi.
Halil Akbunar'ın talipleri artıyor! Bundesliga ekipleri...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de olağanüstü bir performans sergileyen ve milli takıma kadar yükselen Halil Akbunar için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devreye girmişti. Yıldız isme Bundesliga'dan da talipler çıktı.İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin milli yıldızı Halil Akbunar'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı.
Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak muhteşem bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu Alman ekiplerinin de radarına girdi. Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin ve Stuttgart Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.
Türkiye'den de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un listesinde yer alan yıldız Halil Akbunar için yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
GÖZ-GÖZ'DE 9. SEZONU
İki Alman ekibinin scoutları aracılığıyla Halil'i izlettiği ve sağ kanatta forma giyen oyuncu ile ilgili raporların olumlu olduğu öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre yaz transfer döneminde Hertha Berlin, Stuttgart, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında Halil için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Göztepe yönetiminin de kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Halil'i yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarabileceği de iddia edildi. Göztepe altyapısından yetişen Halil, Göztepe'de 9. sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor.
MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ SEÇİLDİ
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar bu sezon milli takıma kadar yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız ismi 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynanan maçta sonradan oyuna alarak ilk kez forma verdi.
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