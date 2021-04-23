23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor 1 puana abone oldu!

Trabzonspor 1 puana abone oldu!
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de özellikle son 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan 'da galibiyet hasreti sürüyor. Bordo-mavililer bu anlamda 1974-1975 sezonunda 7 maç üst üste beraberlik yaşamıştı. (TS spor haberleri)

Karadeniz devi, son haftalarda istediği sonuçları bir türlü elde edemeyerek yarışta yarı aldı. 'in 32'nci haftasındaki karşılaşmasıyla başlayan beraberlik serisini 36'ncı haftadaki deplasmanında da sürdüren , bu alanda tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Sivasspor, , , ve G.Saray karşılaşmaları ile son 5 lig maçından birer puanla ayrılan bordo-mavililer, üst üste 5 beraberliği en son 2017-18 sezonunda almıştı.

EN UZUN SERİSİ 7 KARŞILAŞMA

Trabzonspor Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonundan bu yana üst üste en fazla beraberlik aldığı dönemi ise 1979-80 sezonunda yaşadı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda üst üste 7 maçtan bir puanla ayrılarak Süper Lig tarihindeki en uzun beraberlik serisine imza atmıştı. Karadeniz devi, bu sezon üst üste aldığı 5 beraberlik ile 2017-18 sezonuyla birlikte bu alanda tarihinin en uzun ikinci serisine imza atmış oldu. Bordo-mavililer galip gelerek bu seriyi bir an önce noktalamak istiyor.

10 MAÇTA 18 PUAN KAYBETTİ
Bordo-mavililer, ligde 9'u galibiyet, 1'i beraberlik olmak üzere çıkış yakaladığı 10 maçlık puan serisinin ardından oynadığı son 10 karşılaimanın yalnızca ikisini kazanabildi. söz konusu periyotta 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alırken, hanesine toplamda 12 puan yazdırabildi. Karadeniz devi söz konusu 10 maçta 18 puan yitirdi. (Fotomaç)
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