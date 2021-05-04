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Trabzonspor'da Nwakaeme sessiz kaldı!

Nwakaeme sessiz kaldı!
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'un yıldız ismi Nwakaeme geçmiş dönemdeki performansını aratıyor. -mavililerin yıldız ismi 14 haftadır suskun durumda. ( haberleri)

2018-19'da 1 milyon 100 bin euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncu Nwakaeme, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, fileleri 31 kez havalandırdı. Takıma önemli katkılar sağlayan 32 yaşındaki yıldız, ligde 14 haftadır suskun. En son 24. haftada deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen takımın 1 golünü atan tecrübeli sol kanat, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı. Ligde 2018- 19 sezonunda 10, -20'de 11 gol kaydeden Nijeryalı, bu sezon ise zadece 6 gol atabildi. (Fotomaç)
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