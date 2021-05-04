04 Mayıs 2021, Salı
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Trabzonspor'da Nwakaeme sessiz kaldı!
Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme geçmiş dönemdeki performansını aratıyor. Bordo-mavililerin yıldız ismi 14 haftadır suskun durumda. (TS spor haberleri)
2018-19'da 1 milyon 100 bin euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncu Nwakaeme, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, fileleri 31 kez havalandırdı. Takıma önemli katkılar sağlayan 32 yaşındaki yıldız, ligde 14 haftadır suskun. En son 24. haftada Malatya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen takımın 1 golünü atan tecrübeli sol kanat, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı. Ligde 2018- 19 sezonunda 10, 2019-20'de 11 gol kaydeden Nijeryalı, bu sezon ise zadece 6 gol atabildi. (Fotomaç)
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