04 Mayıs 2021, Salı
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Trabzonspor'da Ekuban farkı!
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla göstermiş olduğu performansla dikkat çeken Ekuban gol attığı karşılaşmalarda bordo-mavililere 20 puan kazandırdı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı. Ganalı, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en skorer sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk geldiği 2018-19 sezonunda 29 lig maçında 5, 2019- 20'de de 22 maçta 5 gol kaydederken, bu dönem 9 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, 1.82 boyundaki oyuncunun fileleri sarstığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. (Fotomaç)
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