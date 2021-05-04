04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Lewis Baker konusunda ısrarcı!

Trabzonspor Baker konusunda ısrarcı!
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Teknik Direktörü , için yönetime gelecek sezon takımda kalsın raporu verdi. Bordo-mavililer ekibi ile görüşmek için harekete geçti. ( haberleri)

Teknik direktör 'nın ısrarla takımda kalmasını istediği için ile yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan asıllı oyuncu sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Kadroya bedelsiz katılan 26 yaşındaki orta sahanın yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak. kalmak istiyor. (Fotomaç)
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