04 Mayıs 2021, Salı
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Trabzonspor Lewis Baker konusunda ısrarcı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Lewis Baker için yönetime gelecek sezon takımda kalsın raporu verdi. Bordo-mavililer İngiliz ekibi Chelsea ile görüşmek için harekete geçti. (TS spor haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea ile yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz oyuncu sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Kadroya bedelsiz katılan 26 yaşındaki orta sahanın yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak. Baker kalmak istiyor. (Fotomaç)
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