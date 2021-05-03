03 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Besar Gudjufi için harekete geçti

Fırtına 16'lık yıldız! Transfer için görüşmeler başladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Bir yandan 'de ilk 4 içinde yer almayı hedefleyen bir yandan da gelecek sezon planlamalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer henüz 16 yaşındaki için harekete geçti. İşte transferdeki son gelişmeler... ()

gelecek sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isim henüz 16 yaşındaki ... futbolunda, 'tan sonra en çok heyecan veren oyuncu olarak gösterilen Gudjufi için elini çabuk tuttu. Eljif'te geç kaldığı için oyuncuyu 'ya kaptıran bordo-mavililer aynı hataya düşmek istemiyor. Hem hem de sol kanatta forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun şimdiden birçok talibi bulunuyor. Trabzonspor bu sebeple elini çabuk tutmayı planlıyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Kariyerini sonuncusu 'da sürdüren Besar Gudjufi ile 'den ilk olarak ilgilenmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için 400 bin euro teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer ise işi bir adım ileri götürdü. Trabzonspor adına bir heyet 'ya gitti. Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için hem oyuncuyla hem de ailesiyle masaya oturdular. Şartlarını öğrendiler. Trabzonspor'un projesini, gençlere verdiği önemi ve kendilerinde parlayan isimlerin yurt dışına yaptığı transferleri aktardılar. (Fotomaç)
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