03 Mayıs 2021, Pazartesi
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GÖREN HAYRAN KALIYOR
Kariyerini Makedon Ligi sonuncusu Belasica'da sürdüren Besar Gudjufi ile Türkiye'den ilk olarak Beşiktaş ilgilenmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için 400 bin euro teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer ise işi bir adım ileri götürdü. Trabzonspor adına bir heyet Makedonya'ya gitti. Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için hem oyuncuyla hem de ailesiyle masaya oturdular. Şartlarını öğrendiler. Trabzonspor'un projesini, gençlere verdiği önemi ve kendilerinde parlayan isimlerin yurt dışına yaptığı transferleri aktardılar. (Fotomaç)
Trabzonspor Besar Gudjufi için harekete geçti
Bir yandan Süper Lig'de ilk 4 içinde yer almayı hedefleyen Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon planlamalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer henüz 16 yaşındaki Besar Gudjufi için harekete geçti. İşte transferdeki son gelişmeler... (TS spor haberleri)
Trabzonspor gelecek sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isim henüz 16 yaşındaki Besar Gudjufi... Makedon futbolunda, Eljif Elmas'tan sonra en çok heyecan veren oyuncu olarak gösterilen Gudjufi için Fırtına elini çabuk tuttu. Eljif'te geç kaldığı için oyuncuyu Kanarya'ya kaptıran bordo-mavililer aynı hataya düşmek istemiyor. Hem 10 numara hem de sol kanatta forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun şimdiden birçok talibi bulunuyor. Trabzonspor bu sebeple elini çabuk tutmayı planlıyor.
GÖREN HAYRAN KALIYOR
Kariyerini Makedon Ligi sonuncusu Belasica'da sürdüren Besar Gudjufi ile Türkiye'den ilk olarak Beşiktaş ilgilenmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için 400 bin euro teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer ise işi bir adım ileri götürdü. Trabzonspor adına bir heyet Makedonya'ya gitti. Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için hem oyuncuyla hem de ailesiyle masaya oturdular. Şartlarını öğrendiler. Trabzonspor'un projesini, gençlere verdiği önemi ve kendilerinde parlayan isimlerin yurt dışına yaptığı transferleri aktardılar. (Fotomaç)
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