04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon planlamaları doğrultusunda 3 futbolcuyu gündemine aldı. Bordo-mavililerde yönetim bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İşte o isimler ve detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen , transfer operasyonuna aralıksız devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

ile sözleşmesi bitecek olan forvet ve 'nın Brezilyalı sağ beki ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz devinde gelecek sezon için hücum hattını yeniden dizayn etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

Bu nedenle forvet, sol ve sağ kanada oyuncu isteyen bordo-mavili takımın hocası, yönetime bu mevkiler için daha çok tecrübeli isimleri önermişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

Fotomaç'ın haberine göre; 'nın listesinde forvet , kanat ve forvet gibi çok önemli futbolcular yer alıyor. Bu 3 oyuncuyla da temaslarını devam ettiren bordo-mavililer bir an önce bu transferleri sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

GERVINHO GÜÇ KATAR
, 'da iyi bir sezon geçiren 'nun da alınmasını istiyor. Tecrübeli hocanın, "Tecrübesi ve kalitesiyle bize önemli güç katar" diye rapor sunduğu Fildişili için yönetimin, Parma yetkilileri ile bir görüşme yapacağı, rakamsal olarak şartların uyuşması durumunda bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

'un eski oyuncusu 'dan da olumlu referanslar alan , her iki kanadın yanı sıra forvet olarak da oynayabiliyor. Kulubü ile sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

45 MİLYON EURO
, gibi dev takımlarda forma giyen için bugüne kadar toplam 45 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

23 GOL KAYDETTİ
Fildişi Sahili Milli Takımı ile 86 maça çıkan 1.79 boyundaki futbolcu fileleri 23 kez sarstı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

CORNELIUS İÇİN İTALYA SEFERİ

'un çok istediği Danimarkalı forvet Cornelius için gecikmeli İtalya seferi yapılacak. Yönetimin bu transfer için yetkilendirdiği isimler pandemi nedeniyle İtalyan hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda ülkeye girememişti. Gerekli izinleri tamamlayan kulüp yetkilileri İtalya'da hem Cornelius hem de kulübü Atalanta ile masaya oturacak. 1.93 boyundaki oyuncuyu ilk etapta kiralamak isteyen yönetim, olmazsa satın alma teklifi sunacak. Bu sezon 'da kiralık forma giyen 28 yaşındaki yıldız, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

SOARES TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Bordo-mavili külüp, forvet ile yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe kat etti. Futbolcu ve menajeriyle rakamsal farklılıklar önemli oranda giderildi. 3.5 sezonluk Porto kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı, 2020'nin Eylül ayında 5.4 milyon euro'ya Çin'in TJ Jinmen Tiger kulübüne transfer oldu. Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan sambacı, mart ayında kulübüyle sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santrfor ile görüşme halinde.

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