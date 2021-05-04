Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon planlamaları doğrultusunda 3 futbolcuyu gündemine aldı. Bordo-mavililerde yönetim bu isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İşte o isimler ve detaylar... (TS spor haberleri)
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, transfer operasyonuna aralıksız devam ediyor.
Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan forvet Koita ve Roma'nın Brezilyalı sağ beki Peres ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz devinde Abdullah Avcı gelecek sezon için hücum hattını yeniden dizayn etmek istiyor.
Bu nedenle forvet, sol ve sağ kanada oyuncu isteyen bordo-mavili takımın hocası, yönetime bu mevkiler için daha çok tecrübeli isimleri önermişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı'nın listesinde forvet Andreas Cornelius, kanat Gervinho ve forvet Tiquinho Soares gibi çok önemli futbolcular yer alıyor. Bu 3 oyuncuyla da temaslarını devam ettiren bordo-mavililer bir an önce bu transferleri sonuçlandırmak istiyor.
GERVINHO GÜÇ KATAR
Abdullah Avcı, Parma'da iyi bir sezon geçiren Gervinho'nun da alınmasını istiyor. Tecrübeli hocanın, "Tecrübesi ve kalitesiyle bize önemli güç katar" diye rapor sunduğu Fildişili için yönetimin, Parma yetkilileri ile bir görüşme yapacağı, rakamsal olarak şartların uyuşması durumunda bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Zokora'dan da olumlu referanslar alan Gervinho, her iki kanadın yanı sıra forvet olarak da oynayabiliyor. Kulubü ile sözleşmesi 2022'de bitiyor.
23 GOL KAYDETTİ
Fildişi Sahili Milli Takımı ile 86 maça çıkan 1.79 boyundaki futbolcu fileleri 23 kez sarstı.
CORNELIUS İÇİN İTALYA SEFERİ
Trabzonspor'un çok istediği Danimarkalı forvet Cornelius için gecikmeli İtalya seferi yapılacak. Yönetimin bu transfer için yetkilendirdiği isimler pandemi nedeniyle İtalyan hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda ülkeye girememişti. Gerekli izinleri tamamlayan kulüp yetkilileri İtalya'da hem Cornelius hem de kulübü Atalanta ile masaya oturacak. 1.93 boyundaki oyuncuyu ilk etapta kiralamak isteyen yönetim, olmazsa satın alma teklifi sunacak. Bu sezon Parma'da kiralık forma giyen 28 yaşındaki yıldız, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.
SOARES TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR
Bordo-mavili külüp, forvet Tiquinho Soares ile yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe kat etti. Futbolcu ve menajeriyle rakamsal farklılıklar önemli oranda giderildi. 3.5 sezonluk Porto kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı, 2020'nin Eylül ayında 5.4 milyon euro'ya Çin'in TJ Jinmen Tiger kulübüne transfer oldu. Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan sambacı, mart ayında kulübüyle sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santrfor ile Trabzonspor görüşme halinde.
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