Son dakika spor haberleri: Trabzonspor şampiyonluk kadrosu için harekete geçti! Yıldız avı...

GERVINHO GÜÇ KATAR

Abdullah Avcı, Parma'da iyi bir sezon geçiren Gervinho'nun da alınmasını istiyor. Tecrübeli hocanın, "Tecrübesi ve kalitesiyle bize önemli güç katar" diye rapor sunduğu Fildişili için yönetimin, Parma yetkilileri ile bir görüşme yapacağı, rakamsal olarak şartların uyuşması durumunda bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı öğrenildi.