Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle iyi bir form grafiği yakalayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili ekip, yeni sezonda kadrosunu güçlendirecek. Fırtına, Chelsea forması giyen genç golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte o yıldız ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Chelsea'nın 22 yaşındaki golcüsü Ike Ugbo geldi.
Trabzonspor, bu sezon kiralık oynadığı Cercle Brugge'da 32 maçta 16 gol atan İngiliz forveti kiralık olarak düşünüyor.
İtalyan basınında ise Trabzonspor'un Dennis Man'ı istediği haberleri çıkmaya devam ediyor.
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