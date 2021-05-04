04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle iyi bir form grafiği yakalayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili ekip, yeni sezonda kadrosunu güçlendirecek. Fırtına, Chelsea forması giyen genç golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

İşte o yıldız ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

Forvet arayışlarını sürdüren 'un gündemine 'nın 22 yaşındaki golcüsü geldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

, bu sezon kiralık oynadığı 'da 32 maçta 16 gol atan İngiliz forveti kiralık olarak düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Chelsea'den süper golcü!

basınında ise 'un 'ı istediği haberleri çıkmaya devam ediyor.

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