22 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor'un serisi Galatasaray maçında son buldu!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un 4 maçlık gol yememe serisi son buldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takımlardan biri olan Trabzonspor, Türk Telekom'da son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı. Bordo-mavililerin dış sahada üst üste 4 maçta gol yememe serisi Galatasaray deplasmanında sona erdi. Bu sezon çıktığı 18 deplasman maçının 9'unda ağlarının sarsılmasına izin vermeyen Karadeniz ekibi, toplamda ise 11 gol yedi. Dış saha puan durumunda en az gol yiyen takım olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 18 deplasmanda 8 galibiyet, 9 beraberlik, bir yenilgi aldı.
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