22 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un serisi Galatasaray maçında son buldu!

Fırtına'nın serisi son buldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'un 4 maçlık gol yememe serisi son buldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takımlardan biri olan , 'da son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı. Bordo-mavililerin dış sahada üst üste 4 maçta gol yememe serisi deplasmanında sona erdi. Bu sezon çıktığı 18 deplasman maçının 9'unda ağlarının sarsılmasına izin vermeyen Karadeniz ekibi, toplamda ise 11 gol yedi. Dış saha puan durumunda en az gol yiyen takım olan 'nın öğrencileri, 18 deplasmanda 8 galibiyet, 9 beraberlik, bir yenilgi aldı.

Fırtına rekor kırdı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Toroğlu'ndan derbi sözleri! İşim olmasa seyretmem Toroğlu'ndan derbi sözleri! "İşim olmasa seyretmem"
Çakar'dan Kalkavan'a büyük övgü! Ben beğendim Çakar'dan Kalkavan'a büyük övgü! "Ben beğendim"
Abdullah Avcı: Sahanın tek hakimiydik Abdullah Avcı: Sahanın tek hakimiydik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör