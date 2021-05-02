02 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marlon kararı verildi! Kalıyor mu?

Trabzonspor'da Marlon kararı verildi! Kalıyor mu?
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Ligde 3 maçı kalan 'da transfer planlamaları hız kesmeden devam ediyor. ekip, sol bek oyuncusu 'un durumuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

-Mavili takımın sol beki 'un sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılmayacak.

61 saatin haberine göre, 2 milyon Euro'luk satın alma bedeliyle kiralanan Brezilyalı futbolcu, 'daki son 3 maçını oynayacak.

Düzenli oynatılmasına rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan genç oyuncunun yerine kaliteli bir sol bek alınacak.

ve gibi isimlerle görüşen Trabzonspor, bu futbolcuların senelik 2 milyon Euro'yu bulan maaş talepleri nedeniyle geri adım attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya Brezilyalı golcü! Avcı onay verdi Fırtına'ya Brezilyalı golcü! Avcı onay verdi
Ekuban'a 2 talip birden! İşte istenen rakam Ekuban'a 2 talip birden! İşte istenen rakam
Inter Uğurcan'da ısrarcı! İşte Fırtına'nın planı... Inter Uğurcan'da ısrarcı! İşte Fırtına'nın planı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör