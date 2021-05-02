02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marlon kararı verildi! Kalıyor mu?
Ligde 3 maçı kalan Trabzonspor'da transfer planlamaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavili ekip, sol bek oyuncusu Marlon'un durumuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Bordo-Mavili takımın sol beki Marlon'un sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılmayacak.
61 saatin haberine göre, 2 milyon Euro'luk satın alma bedeliyle kiralanan Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'daki son 3 maçını oynayacak.
Düzenli oynatılmasına rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan genç oyuncunun yerine kaliteli bir sol bek alınacak.
Alioski ve Patrick van Aanholt gibi isimlerle görüşen Trabzonspor, bu futbolcuların senelik 2 milyon Euro'yu bulan maaş talepleri nedeniyle geri adım attı.
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