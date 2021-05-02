02 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif alan bordo mavililerin kapısında, en ısrarcı takım ise İtalyan devi Inter. Fırtına'nın hedefi 25 yaşındaki kaleciyi EURO 2020'nin ardından satmakken, Inter turnuvadan önce transferi bitirmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Uğurcan planı... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'un yıldız eldiveni birçok kulübünün listesinde. Geçtiğimiz sezon , resmi teklif sunarken farklı kulüpler de ilgilerini dile getirmişlerdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...

Ancak bordomavili yönetim maksimum 13 milyon euro'ya çıkan bu önerileri geri çevirmişti. Bu sezon formasıyla performansını sürdüren, 'daki oyunuyla da iyice ön plana çıkan 25 yaşındaki kalecinin peşindeki kulüplerin adı da önerdikleri rakamlar da büyüdü.

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...

Özellikle Inter, bordo-mavili ekibe büyük bir baskı yapıyor. Başkan ve idareciler, Uğurcan'ın 'de boy göstermesini ondan sonra satış işleminin gerçekleşmesini planlıyor. Hedef böylece bonservis rakamını yukarı çekmek. Inter ise başka dev kulüpler peşine takılmadan işi bitirmek.

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...

DOĞRU MU BAŞKAN?

Inter'in 'a olan ilgisi gazetecilerin de rotalarını 'a kırmalarına neden oldu. İtalyan gazetecilerin, bordo-mavili kulübün başkanı 'nu arayarak "Inter'in ilgisi doğru mu?" diye sordukları önerildi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Inter Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor! İşte Fırtına'nın planı...

Ağaoğlu iddiaları doğrularken "Evet Inter de Uğurcan'ı istiyor. Ancak onu isteyen kulüplerden sadece biri. 'nin en değerli kalecisi, bu sebeple büyük takımların ona ilgisinin olması normal" yanıtını verdi. (Fotomaç)

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