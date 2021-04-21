21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür konuştu! "Kazanmak için geldik"

Abdülkadir Ömür konuştu! Kazanmak için geldik
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerin yıldız oyuncusu açıklamalarda bulundu. 'a kazanmak için geldiklerini ifade eden milli oyuncu, "Üst üste beraberlik alıyoruz ama iyi bir takımız, bunu herkes biliyor. Sadece gol atma konusunda sıkıntımız var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;

"Uzun bir sakatlıktan sonra geçen hafta kısa bir süre oynadım, beraberlikle ayrıldık. Ameliyattan sonra çok çalıştım. Bugün hocam beni kadroya aldı. Kazanmak için geldik. Hocam şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum."

", iyi bir takım. Burada oynadığımız son maçı 3-1 kazandık, gollüydü. Üst üste beraberlik alıyoruz ama iyi bir takımız, bunu herkes biliyor. Sadece gol atma konusunda sıkıntımız var."

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan derbi yorumu

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