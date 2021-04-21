21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür konuştu! "Kazanmak için geldik"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerin yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. İstanbul'a kazanmak için geldiklerini ifade eden milli oyuncu, "Üst üste beraberlik alıyoruz ama iyi bir takımız, bunu herkes biliyor. Sadece gol atma konusunda sıkıntımız var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;
"Uzun bir sakatlıktan sonra geçen hafta kısa bir süre oynadım, beraberlikle ayrıldık. Ameliyattan sonra çok çalıştım. Bugün hocam beni kadroya aldı. Kazanmak için geldik. Hocam şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum."
"Galatasaray, iyi bir takım. Burada oynadığımız son maçı 3-1 kazandık, gollüydü. Üst üste beraberlik alıyoruz ama iyi bir takımız, bunu herkes biliyor. Sadece gol atma konusunda sıkıntımız var."
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