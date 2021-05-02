Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...
Spor Toto Süper Lig'i bu sezon Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'a menajerler tarafından 2 flaş teklif geldi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavili takıma, Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Younes Belhanda ve Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rayane Aabid önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.
Trabzonspor'da scout ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim çalışmalarını sürdürürken menajerlerden de oyuncu önerisi yağıyor.
Orta sahaya oyuncu arayan bordo-mavililere tanıdık iki isim önerildi. Fotomaç'ın haberine göre; Biri Hatayspor'da forma giyen Rayane Aabid. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için kararı Avcı verecek.
TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR
Karadeniz temsilcisine önerilen bir diğer isim ise Younes Belhanda. Sezon devam ederken Galatasaray ile sözleşmesi yönetim tarafından feshedilen Faslı yıldız da yine menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.
Eski kulübü Montpellier'den de teklif alan Belhanda kariyerine çok sevdiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile de anılıyor.
Süper Lig'i bilmesi, geçiş oyunundaki kalitesi, taktikleri çabuk kavrayıp, uygulayabilmesi, sisteme basit şekilde adapte olması Belhanda'yı cazip kılıyor.
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