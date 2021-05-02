02 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'a menajerler tarafından 2 flaş teklif geldi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavili takıma, Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Younes Belhanda ve Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rayane Aabid önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Bordo-mavililerde teknik direktör bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

'da scout ekibi, teknik direktör ve yönetim çalışmalarını sürdürürken menajerlerden de oyuncu önerisi yağıyor.

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

Orta sahaya oyuncu arayan bordo-mavililere tanıdık iki isim önerildi. Fotomaç'ın haberine göre; Biri 'da forma giyen . Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için kararı Avcı verecek.

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Karadeniz temsilcisine önerilen bir diğer isim ise . Sezon devam ederken ile sözleşmesi yönetim tarafından feshedilen Faslı yıldız da yine menajerler tarafından 'a önerildi.

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

Eski kulübü Montpellier'den de teklif alan Belhanda kariyerine çok sevdiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile de anılıyor.

Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

'i bilmesi, geçiş oyunundaki kalitesi, taktikleri çabuk kavrayıp, uygulayabilmesi, sisteme basit şekilde adapte olması Belhanda'yı cazip kılıyor.

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