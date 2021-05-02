Trabzonspor'a transferde flaş öneri! Aabid ve Belhanda...

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Karadeniz temsilcisine önerilen bir diğer isim ise Younes Belhanda. Sezon devam ederken Galatasaray ile sözleşmesi yönetim tarafından feshedilen Faslı yıldız da yine menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.