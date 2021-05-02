Son dakika spor haberleri... Bu sezon Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Caleb Ekuban, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiltere, İtalya ve Fransa'dan taliplerin olduğu öne sürülen Ganalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen iki takım ortaya çıkarken, yönetim Ekuban için istediği bonservis bedelini belirledi.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında planlarını yapan Trabzonspor'da transfer operasyonu son sürat devam ederken gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek 5 oyuncu için karar aşamasında olan bordo-mavililer öte yandan transferin gözdesi konumunda bulunan yıldızlara gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Kaleci Uğurcan Çakır'a İtalyan devi Inter'in yakın takibi sürüyor. Karadeniz temsilcisinde gözde isimlerden biri de Caleb Ekuban. Gösterdiği performansla teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük kozlarından biri olan Ganalı yıldız, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

FRANSA VE İTALYA'DAN YAKIN MARKAJ!

Fotomaç'ın haberine göre; Caleb Ekuban'a Fransa Ligue 1 ekibi St. Etienne ve İtalya Serie A'dan Sampdoria'nın talip olduğu belirtildi.

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Avrupa ekiplerinin transferde yakın markaja aldığı Caleb Ekuban'ın bonservis bedeli belirlendi. Trabzonspor yönetimi Ganalı yıldızdan 10 milyon euro'luk bir gelir bekliyor. Bu rakama yaklaşmayan tekliflerle pazarlık dahi yapılmama kararı alındı.



Bu sezon Süper Lig'de 9 gol ve 3 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüple sözleşmesi 2022 yılına kadar sürüyor.

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