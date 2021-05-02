Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Tiquinho hamlesi! Abdullah Avcı onay verdi
Son dakika Trabzonspor haberleri... Geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın katılımıyla İstanbul'da transfer zirvesi gerçekleştiren Trabzonspor'da hareketlilik başladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık sözleşmesi bitecek Afobe ile yollarını ayıracak olan Fırtına'da Djaniniy'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Forvet hattına en az iki takviye yapmak isteyen bordo-mavililerin gündemine gelen son isimse Tiquinho Soares oldu. İşte detaylar...
Kasımpaşa'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Djaniny'nin durumuna göre iki forvet daha almayı planlıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Cornelius'un bonservisi konusunda belirsizlik devam ederken, listede sürpriz bir oyuncunun daha olduğu ortaya çıktı: Tiquinho Soares.
3.5 sezonluk Porto kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2020'nin Eylül ayında 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'in TJ Jinmen Tiger Kulübü'ne transfer oldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan Sambacı, mart ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santrfor ile Trabzonspor görüşme halinde. Ancak başarılı forvetin pek çok talibinin olduğu öğrenildi.
EN SON ARALIK AYINDA OYNADI ANCAK...
Son olarak aralık ayında sahaya çıkan Tiquinho, maç eksiğine rağmen yüksek potansiyeli ve Porto dönemindeki etkili performansı nedeniyle teknik heyetin sıcak baktığı bir isim.
Bordo-mavililer, Djaniny gibi Tiquinho'yu da fırsat transferi olarak görüyor. Ancak burada kilit nokta; oyuncuyu erkenden ikna edebilmek.
Abdullah Avcı, sezon başı hazırlıklarına katılması ve iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde Tiquinho'nun üst düzey katkı sağlayacağı görüşünde.
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