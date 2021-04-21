21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hekemi Cüneyt Çakır oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı. Müsabakaya Cüneyt Çakır atandı.
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