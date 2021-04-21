21 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hekemi Cüneyt Çakır oldu!

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hekemi Cüneyt Çakır oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi açıklandı. Müsabakaya atandı.

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