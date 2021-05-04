04 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ve Beşiktaş genç yetenek için yarışta!

Trabzonspor ve Beşiktaş genç yetenek için yarışta!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Ezeli rakipler ve transferde karşı karşıya geldi. 16 yaşındaki genç yetenek Besar Gudjufi için iki takım da devrede. Makedon oyuncuya de talip. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberleri)

Bordo-mavili takım transferi için ve ile yarıştığı Besar Gudjufi'yi kadrosuna katma noktasındaki hamlesini kısa sürede resmileştirecek.

Kulüp daha önce aileyle yapılan ön görüşmeyi büyük bir avantaj olarak görüyor. 16 yaşındaki sol kanat, ailesinin belirleyeceği yolda yürümek istiyor.

herhangi bir davalık duruma düşmeden bu transferi sonuçlandırabilmek için zemin arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş da Kuzey Makedon futbolcu için görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Gudjufi için karar anı! Rakip Beşiktaş

BESAR GUDJUFI KİMDİR?

28 Mayıs 2004 tarihinde 'nın başkenti 'te doğan Besar Gudjufi, ters ayaklı kanat oyuncusudur.

Besar Gudjufi 16 yaşındadır. Gudjufi, alt yapısından sonra 'ya transfer oldu. 1.76 cm boyundaki futbolcu iki kanatta da oynayabimekle birlikte arkasında da forma giyebiliyor.

Ülkesinin milli takım formasını da kategorisinde giyip 5 maçta 3 gol kaydeden genç oyuncu, bu sezon takımına 5 gollük katkı sağladı.

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