Son dakika spor haberi: Trabzonspor ve Beşiktaş genç yetenek için yarışta!

Ezeli rakipler Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. 16 yaşındaki genç yetenek Besar Gudjufi için iki takım da devrede. Makedon oyuncuya Dinamo Zagreb de talip. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberleri)

Bordo-mavili takım transferi için Beşiktaş ve Dinamo Zagreb ile yarıştığı Besar Gudjufi'yi kadrosuna katma noktasındaki hamlesini kısa sürede resmileştirecek.

Kulüp daha önce aileyle yapılan ön görüşmeyi büyük bir avantaj olarak görüyor. 16 yaşındaki sol kanat, ailesinin belirleyeceği yolda yürümek istiyor.

Trabzonspor herhangi bir davalık duruma düşmeden bu transferi sonuçlandırabilmek için zemin arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş da Kuzey Makedon futbolcu için görüşmelerine devam ediyor.

BESAR GUDJUFI KİMDİR?

28 Mayıs 2004 tarihinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan Besar Gudjufi, ters ayaklı kanat oyuncusudur.

Besar Gudjufi 16 yaşındadır. Gudjufi, Vardar alt yapısından sonra Belasica Strumica'ya transfer oldu. 1.76 cm boyundaki futbolcu iki kanatta da oynayabimekle birlikte forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Ülkesinin milli takım formasını da U15 kategorisinde giyip 5 maçta 3 gol kaydeden genç oyuncu, bu sezon takımına 5 gollük katkı sağladı.

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