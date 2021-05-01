01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini sundu! İşte o toplantının detayları

Avcı transfer listesini sundu! İşte o toplantının detayları
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'da teknik direktör takıma 4 gün izin verirken, kendisi İstanbul'a gidip transfer zirvesinde yer aldı. Deneyimli teknik adam, ilk 11'de oynayabilecek 5 oyuncu istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Dev zirve gerçekleşti. 'un kurmayları, İstanbul'da bir araya geldi. Kulüp sitesinden konuyla ilgili, "Teknik direktörümüz ile Başkanımız ve Başkan Yardımcımız bir araya gelerek 2021-22 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler" denildi.

Fotomaç'ın haberine göre; İşte toplantının perde arkası:

1-Abdullah Avcı transfer dönemi içerisinde kadroya 5 direkt oyuncunun katılmasını istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.

2-Avcı ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste bordo-mavili yönetim kuruluna sunuldu.

3-Takımdan gidecekler konusunda bazı oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirmesi kararlaştırıldı.

4-Ayrıca gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

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