Trabzonspor'da Nwakaeme'nin en kısır dönemi!

Trabzonspor'un hücumda etkili silahı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşüşü dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, bordo-mavili formayla en kısır dönemini yaşıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devinin yıldızı Nwakaeme, Göztepe karşısındaki performansla beklentilerin uzağında kaldı. İlk iki sezonunda gol ve asistleri ile takımına hayat veren Nijeryalı futbolcu, bu dönem en kısır dönemini yaşıyor. 2018-19'da ligde 27 maçta 10 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan yıldız, geçen sezon ise 29 maçta 11 gol 6 asistle takımını en skorer isimlerinden olmuştu. Nwakaeme bu yıl ise ligde çıktığı 31 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı. Gol hasreti 12 maça çıktı.

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