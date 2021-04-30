Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek tecrübe abidesi bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta beş gol ve bir asist üretti. Yönetimin bu transfer için yoğun çalıştığı belirtiliyor.

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