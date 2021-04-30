30 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sezon için o kalitede bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, forvet transferi için harekete geçti. Bordo-mavili takım Serie A ekiplerinden Parma'da kariyerini sürdüren Gervinho'yu listesine alırken, Fildişi Sahilli yıldıza sunduğu sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme
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Giriş Tarihi: 30.04.2021
Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor büyük oynuyor...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan bordo-mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek forvet Fode Koita'yla da anlaştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Fırtına hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Karadeniz temsilcisi ile anılan Gervinho yeniden gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Fotomaç'ın haberine göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

23 MAÇTA 5 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Bordo-mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Gervinho gelmeye sıcak baktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yıldız golcüye sezon başına iki milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif etti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek tecrübe abidesi bu sezon 'da çıktığı 23 maçta beş gol ve bir asist üretti. Yönetimin bu transfer için yoğun çalıştığı belirtiliyor.

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