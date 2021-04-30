Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transferde Gervinho bombası! İşte önerilen sözleşme
Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sezon için o kalitede bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, forvet transferi için harekete geçti. Bordo-mavili takım Serie A ekiplerinden Parma'da kariyerini sürdüren Gervinho'yu listesine alırken, Fildişi Sahilli yıldıza sunduğu sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan bordo-mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek forvet Fode Koita'yla da anlaştı.
Fırtına hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Karadeniz temsilcisi ile anılan Gervinho yeniden gündeme geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor.
23 MAÇTA 5 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI
Bordo-mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu.
Gervinho gelmeye sıcak baktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Trabzonspor yıldız golcüye sezon başına iki milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif etti.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek tecrübe abidesi bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta beş gol ve bir asist üretti. Yönetimin bu transfer için yoğun çalıştığı belirtiliyor.
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