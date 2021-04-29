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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor şampiyon olduğu sezonu geçmek üzere!

Trabzonspor şampiyon olduğu sezonu geçmek üzere!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper 'de 4. sırada bulunan , 38. hafta mücadelesinde ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezonki 13. beraberliğini aldı. Fırtına, en son -1987 sezonunda 13 beraberlik yaşamıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Fırtına, ile berabere kalarak bu sezonki 13. beraberliğini elde etmiş oldu.

REKOR ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONDA

, en çok beraberliği ise şampiyonluk yaşadığı 1978-79 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer 30 maçın oynandığı sezonda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyetle elde etmişti. Karadeniz ekibi 42 puanla şampiyon olmuştu.

EN ÇOK BERABERLİK ELDE ETTİĞİ SEZONLAR

Trabzonspor, 47 yıllık Süper geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Lig'in 21 takıma çıkmasıyla da maç sayısının artmasıyla birlikte bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 64 puan topladı.
Karadeniz ekibi 2019-20 sezonunda 11, 2017-2018'de 10, 2014-2015'te 12, 2013-2014'te 11, 2002-2003'te 12, -1987'de 13, 1985-1986'da 13, 1984-1985'de 14, 1982-1983'de 13, 1981-1982'de 15, 1979-1980'de 15, 1978-1979'da 16 ve 1974-1975'de 12 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Teknik Direktör ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde 'da oynanan maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 185 gündür mağlup olmadı.

DIŞ SAHADA ÜST ÜSTE 5. BERABERLİK

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçıyla birlikte dış sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021'de İstanbul'da 'yı 2-1'le geçmişti. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer , ve maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, ve Göztepe maçlarından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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