27 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Yunus Mallı endişesi! Göztepe maçında...

Fırtına'da Yunus Mallı endişesi! Göztepe maçında...
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 38. hafta maçında ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da endişesi yaşanıyor. Tedavisi devam eden gurbetçi futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.

34. haftadaki Rize maçının ilk yarısında belinden rahatsızlanan , 'da üst üste 3 karşılaşmayı kaçırdı. Tedavi süreci devam eden Yunus Mallı'nın maçında oynaması da zor görülüyor. Yunus Mallı için son durum maç günü ve saatinde belli olacak.
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