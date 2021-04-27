27 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Yunus Mallı endişesi! Göztepe maçında...
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Yunus Mallı endişesi yaşanıyor. Tedavisi devam eden gurbetçi futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.
34. haftadaki Rize maçının ilk yarısında belinden rahatsızlanan Yunus Mallı, Trabzonspor'da üst üste 3 karşılaşmayı kaçırdı. Tedavi süreci devam eden Yunus Mallı'nın Göztepe maçında oynaması da zor görülüyor. Yunus Mallı için son durum maç günü ve saatinde belli olacak.
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