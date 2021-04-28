28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile büyük çıkış yakalayan Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transferleri erkenden bitirerek yapılanmaya gitmek isteyen bordo mavili ekip, Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ile imzalamak üzere. İşte detaylar...

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Önümüzdeki sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen aynı zamanda gelecek vaadeden genç futbolcuları da yakından takip ediyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...

'in son gözdesi 'dan oldu. Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için scout ekibi onay verdi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...

61Saat'in haberine göre 1.Lig ekibinden alacakları olan genç oyuncunun sözleşmesini feshedip, Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?

26 Haziran 1997 tarihinde doğan Emirhan, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. formasıyla bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 28 maça çıkan Emirhan 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 575 bin Euro olan Emirhan'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!
Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör