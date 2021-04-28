Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan transfer atağı! Emirhan Aydoğan imzaya kaldı...
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile büyük çıkış yakalayan Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transferleri erkenden bitirerek yapılanmaya gitmek isteyen bordo mavili ekip, Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ile imzalamak üzere. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor aynı zamanda gelecek vaadeden genç futbolcuları da yakından takip ediyor.
Bordo-Mavililer'in son gözdesi Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan oldu. Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için scout ekibi onay verdi.
61Saat'in haberine göre 1.Lig ekibinden alacakları olan genç oyuncunun sözleşmesini feshedip, Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği iddia edildi.
EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?
26 Haziran 1997 tarihinde doğan Emirhan, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Bursaspor formasıyla bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 28 maça çıkan Emirhan 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 575 bin Euro olan Emirhan'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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