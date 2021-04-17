Son dakika spor haberi: Fırtına'ya Mısırlı golcü!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamalarına başladı. Yeni sezonda forvet bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Mısır'da gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli spor gazetecilerinden birisi olan Medhat Şalaby, Spor 2 kanalında katıldığı bir programda, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" iddiasında bulundu.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fırtına'nın, El Ahli takımında forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Sherif ile ciddi şekilde ilgilendiği ve transferin bitme aşamasında olduğu dile getirildi. Mısır'ın etkili spor gazetecilerinden Medhat Şalaby de Spo 2 kanalında katıldığı bir programda bu transferle ilgili flaş iddialarda bulundu.



"TRABZONSPOR'A GİDİYOR"

Şalaby, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci, Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed'in, milli takımımdan arkadaşı olan Sherif'e, "Hiç düşünmeden Türkiye'ye gel. Buradan Avrupa'ya gitmeden çok daha kolay olur" dediği ifade edildi.

Afrika Şampiyonalar Ligi'nde yola devam eden El Ahly'nin, bir numaralı forveti olan Sherif, takımın bu turnuvada en önemli kozu olarak gösteriliyor. 25 yaşında 1.84 boyunda olan Mısırlı futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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