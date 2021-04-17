17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Fırtına'ya Mısırlı golcü!

Fırtına'ya Mısırlı golcü!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle zirve yarışının uzağında kalan , gelecek sezonun planlamalarına başladı. Yeni sezonda forvet bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Forvet arayışlarını sürdüren , 'da gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli spor gazetecilerinden birisi olan , Spor 2 kanalında katıldığı bir programda, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. 'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" iddiasında bulundu.

'nde yer alan habere göre; Fırtına'nın, takımında forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve transferin bitme aşamasında olduğu dile getirildi. Mısır'ın etkili spor gazetecilerinden Medhat Şalaby de kanalında katıldığı bir programda bu transferle ilgili flaş iddialarda bulundu.


"TRABZONSPOR'A GİDİYOR"

Şalaby, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci, 'a transfer olan 'in, milli takımımdan arkadaşı olan Sherif'e, "Hiç düşünmeden 'ye gel. Buradan 'ya gitmeden çok daha kolay olur" dediği ifade edildi.

'nde yola devam eden 'nin, bir numaralı forveti olan Sherif, takımın bu turnuvada en önemli kozu olarak gösteriliyor. 25 yaşında 1.84 boyunda olan Mısırlı futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu! Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Oyunda geriye gidiş yok "Oyunda geriye gidiş yok"
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör