Son dakika spor haberi: Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, Göztepe mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, İzmir'de galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.



Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor.



Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, İzmir'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.



AVCI-KARAMAN 6. KEZ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip olacak.

Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

Dış sahada 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo mavililer Göztepe karşısında bunu sürdürmek hedefinde.

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