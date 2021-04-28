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Son dakika spor haberi: Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, Göztepe mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, İzmir'de galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'in 38. haftasında , 'ye konuk olacak. 'ndaki karşılaşmayı hakem yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak.

Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor.

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, İzmir'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

AVCI-KARAMAN 6. KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü , 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip olacak.
Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

Dış sahada 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo mavililer Göztepe karşısında bunu sürdürmek hedefinde.

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