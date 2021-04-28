28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | (Ts haberleri)

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak için yarışa girdi. İşte transferin detayları...

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi netleşiyor.

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri

Ajansspor'da yer alan habere göre tecrübeli ismi hem hem de istiyor ancak oyuncunun şu anki tercihinin Beşiktaş olduğu bildiriliyor.

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan yerine, yönetiminin ve 'ın bu boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve transferde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri

Abdulkadir Parmak'ın 'la sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bu sezon 23 maçta ilk 11 oynadı, 3 kez sonradan oyuna girdi.

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | Ts haberleri

formasını toplam 98 kez giyen oyuncunun, bordo-mavili formayla 9 gol 6 asisti bulunuyor.

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