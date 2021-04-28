Son dakika spor haberi: Abdülkadir Parmak yarışı! Beşiktaş ve Galatasaray genç futbolcuya talip oldu | (Ts haberleri)
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak için yarışa girdi. İşte transferin detayları...
Trabzonspor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi netleşiyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre tecrübeli ismi hem Galatasaray hem de Beşiktaş istiyor ancak oyuncunun şu anki tercihinin Beşiktaş olduğu bildiriliyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz yerine, Beşiktaş yönetiminin ve Sergen Yalçın'ın bu boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve transferde ısrarcı olduğu vurgulandı.
Abdulkadir Parmak'ın Trabzonspor'la sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bu sezon 23 maçta ilk 11 oynadı, 3 kez sonradan oyuna girdi.
Trabzonspor formasını toplam 98 kez giyen oyuncunun, bordo-mavili formayla 9 gol 6 asisti bulunuyor.
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