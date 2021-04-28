Göztepe-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Trabzonspor kazanmak için oynar

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor ne olursa olsun her maçını kazanmak için oynar" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın sözleri:

Bugün dalgalı bir oyun vardı. Oyun organizasyonları ilk dakikalarda bizim istediğimiz gibiydi. Uzaktan merkeze top oynamamak gerekiyor, çünkü girişte yakalanıyorsun. Bunu 3 defa yaptık, bir kez cezalandırıldık.

İkinci yarıda bazı hamleler yaptık, oyunu eğer doğru oynarsanız eksik kalmak da çok önemli. Trabzonspor ne olursa olsun her maçını kazanmak için oynar, U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar. Önümüzdeki sezon için zirveyle ilgili de bazı düşüncelerimiz var, bu oyun bizi umut da veriyor. Bu oyun bir organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Hem savunma hem de hücum anlamında gelişen oyunlarımız var. Geldiğimiz günden bu yana da çok iyi gidiyoruz, deplasmanda hiç kaybetmedik, en az golü yedik.

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