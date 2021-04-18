18 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Serkan Asan göz doldurdu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Serkan Asan sergilediği performansla göz doldurdu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 5 maç sonra Serkan Asan'ı ilk 11'de kullandı. 21 yaşındaki sağ bek mükemmel bir performans göstererek deneyimli hocanın güvenini mahcup etmedi. Maç boyunca ligin gol kralı Boupendza'ya adım attırmadı. Serkan Asan ikili mücadelerde de ayakta kalmayı başardı. Başarılı futbolcu 90 dakikada rakipleriyle 11 defa karşı karşıya geldi. 10 ikili mücadele kazanarak savunduğu kanadı Hatayspor hücumcularına kararttı. Böyle bir maçta beraberlik en çok onu üzdü. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga