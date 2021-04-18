18 Nisan 2021, Pazar

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Trabzonspor'da Serkan Asan göz doldurdu

Serkan göz doldurdu!
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'da sergilediği performansla göz doldurdu. ( haberleri)

'da teknik direktör , 5 maç sonra 'ı ilk 11'de kullandı. 21 yaşındaki sağ bek mükemmel bir performans göstererek deneyimli hocanın güvenini mahcup etmedi. Maç boyunca ligin gol kralı 'ya adım attırmadı. Serkan Asan ikili mücadelerde de ayakta kalmayı başardı. Başarılı futbolcu 90 dakikada rakipleriyle 11 defa karşı karşıya geldi. 10 ikili mücadele kazanarak savunduğu kanadı hücumcularına kararttı. Böyle bir maçta beraberlik en çok onu üzdü. (Fotomaç)
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