17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür geri döndü!
Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür, 14 maç sonra kadroya alındı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.
Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.
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