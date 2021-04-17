17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür geri döndü!

Abdülkadir Ömür geri döndü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'da ligin 19. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan , 14 maç sonra kadroya alındı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Öte yandan, 25. haftadaki karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan ve ile kart cezalısı , maçta forma giymedi.

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