08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor-Antalyaspor maçında Djaniny'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin maçın 15. dakikasında Djaniny ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadelede durum 1-0 bordo-mavili takım lehineyken Djaniny skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 30 yaşındaki yıldızın attığı bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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