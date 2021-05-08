08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Antalyaspor maçında Djaniny'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

Djaniny'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin maçın 15. dakikasında ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 40. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelede durum 1-0 bordo-mavili takım lehineyken skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 30 yaşındaki yıldızın attığı bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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