26 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdulkadir Parmak: Abdullah hocadan ve Trabzonspor camiasından özür dilerim

Abdulkadir özür diledi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'da, maçında oyuna girmek istemediği iddia edilen Abdulkadir Parmak kadro dışı kalmıştı. Parmak, yapmış olduğu açıklamada; "Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. hocadan ve Trabzonspor camiasından özür dilerim." dedi. ( haberleri)

Kadro dışı bırakılıp para cezası verilen Abdulkadir Parmak savunmasını yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Maçtan 1 gün önce hastaydım ve ilaç almıştım. hoca maçta 2 orta saha değiştirince beni oyuna almaz diye tribüne çıktım. Haber vermediğimi sonradan fark ettim. Maça girmeyi istememek gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. Abdullah hocadan ve camiasından özür dilerim" dedi. (Fotomaç)
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