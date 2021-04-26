26 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması geldi! Sağlık durumu...

Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması geldi! Sağlık durumu...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan - maçında sakatlanan 'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması yapıldı. İşte Edgar IE'nin MR sonucu...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan - maçında sakatlık yaşayan 'den kötü haber geldi. Trabzonspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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