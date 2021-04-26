26 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması geldi! Sağlık durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar IE'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması yapıldı. İşte Edgar IE'nin MR sonucu...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Edgar IE'den kötü haber geldi. Trabzonspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig