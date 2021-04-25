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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan geçit yok! Avcı ile...

Trabzonspor'dan geçit yok! Avcı ile...
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında evinde ağırladığı 'ü 2-0'la geçen , yönetiminde rakiplerine geçit vermedi ve müthiş bir istikrar yakaladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, yönetimindeki 28 karşılaşmada sadece 3 kez yenildi

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından çalıştırıcı ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Başkanı ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan , teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 28 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 9 kez de beraberlik elde etti.

28 maçta 57 puan toplayan bordo-mavililer, 36 maç sonunda 63 puanla ligde 4. sırada kendine yer buldu.

DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi.

Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde 'da oynanan maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 182 gündür mağlup olmuyor.

SON 8 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında 'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, 'a da 3-1'lik sonuçla yenildi.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 48 günlük sürede oynadığı 8 maçta da rakiplerine 3 puan vermedi.

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